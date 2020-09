الأمم المتحدة تعلن عقد الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي برئاسة ويليامز

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة، عقد الاجتماع

الثالث للحوار الاقتصادي الليبي لمراجعة خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن الاجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة

الممثلة الخاصة للعبثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز .

وأضافت أن الاجتماع ضم 29 خبيرا اقتصاديا إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم

المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في المسار

الاقتصادي ومراجعة خارجة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتي تم وضعها كجزء

من مسار برلين، مبينة أنه تم عقد هذا الاجتماع من خلال إنشاء ثلاثة مراكز في

طرابلس وبنغازي وسبها.

وأكد البيان أن الاجتماع شهد مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي

ومناقشة الجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة، وتوفير الخدمات

الحيوية وتحقيق اللامركزية وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا.

وبينت اللجنة أن المشاركين في الحوار الاقتصادي اتفقوا على الاجتماع بشكل

أكثر انتظاما لتبادل المعلومات وإعداد سبل استجابة أكثر تكاملا للتحديات

الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا على حد تعبير البيان.

