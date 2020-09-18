الثني يبحث مع نشطاء من بنغازي الأزمة الراهنة

التقى رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بنخب ثقافية وسياسية ومدنية، وبحث معهم تداعيات الأزمة الراهنة.

وضم اللقاء عددا من القانونيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر عن أسباب الأزمات التي تسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

وأوضح الثني أن الحكومة تعمل من دون موارد مالية، ما دفعها للاقتراض طيلة السنوات الماضية لتسيير أمور المواطن.

وأشار إلى تحكم حكومة الوفاق وأجسامها في إيرادات النفط، ومنعها من تقديم الخدمات للمواطن الليبي خاصة في شرق البلاد وجنوبها ما فاقم هذه الأزمات.

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