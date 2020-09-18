الثني يبحث مع نشطاء من بنغازي الأزمة الراهنة

التقى رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بنخب ثقافية وسياسية ومدنية، وبحث معهم تداعيات الأزمة الراهنة.
وضم اللقاء عددا من القانونيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر عن أسباب الأزمات التي تسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى رأسها أزمة الكهرباء.
وأوضح الثني أن الحكومة تعمل من دون موارد مالية، ما دفعها للاقتراض طيلة السنوات الماضية لتسيير أمور المواطن.
وأشار إلى تحكم حكومة الوفاق وأجسامها في إيرادات النفط، ومنعها من تقديم الخدمات للمواطن الليبي خاصة في شرق البلاد وجنوبها ما فاقم هذه الأزمات.
أضف تعليقـك