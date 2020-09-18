ميناء الخمس يستقبل 500 حاوية بضائع وسلع متنوعة

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت من خلالها رسو العديد من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع متنوعة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الشركة فإن ميناء الخميس يستعد لاستقبال السفينة “كونت شيب فاين” التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها 350 حاوية بضائع وسلع متنوعة، بالإضافة لسفينة نقل الحاويات “آني” وعلى متنها 150 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها الشركة الليبية للموانئ أن منطقة المخطاف شهدت رسو السفينة “دانا” التابعة للوكيل الملاحي أمل ليبيا وعلى متنها 2850 طن من الأسمنت المكيس.

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