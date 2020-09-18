ليبيا الان

ميناء الخمس يستقبل 500 حاوية بضائع وسلع متنوعة

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت من خلالها رسو العديد من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع متنوعة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الشركة فإن ميناء الخميس يستعد لاستقبال السفينة “كونت شيب فاين” التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها 350 حاوية بضائع وسلع متنوعة، بالإضافة لسفينة نقل الحاويات “آني” وعلى متنها 150 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها الشركة الليبية للموانئ أن منطقة المخطاف شهدت رسو السفينة “دانا” التابعة للوكيل الملاحي أمل ليبيا وعلى متنها 2850 طن من الأسمنت المكيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك