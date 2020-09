أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأنه تم تأجيل مؤتمر نائب

رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، بشأن اتفاق إعادة تصدير النفط بعد اقتحام مسلحين

بزي مدني لمكان المؤتمر معترضين على الاتفاق.

