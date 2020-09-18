تسجيل 5 حالات اشتباه بكورونا في خليج السدرة

أعلن مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية خليج السدرة، تسجيل خمس حالات اشتباه أمس، من أصل عشر عينات خضعت للتحليل.

المركز وفي نشرته اليومية للوضع الوبائي بالبلدية دعا إلى الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع مركز الرصد والتقصي، نظرا لخطورة المرحلة وحساسيتها، ولأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من دون استثناء.

كما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيانها رقم واحد وأربعين أمس إنه تم سحب عدد من العينات لإجراء التحاليل، وكانت نتائج اثنتين منها موجبة.

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