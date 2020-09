طرابلس تتصدر عدد الإصابات في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أظهرت إحصاءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض،

اليوم الجمعة، تصدر العاصمة طرابلس قائمة المدن الليبية الأكثر إصابة بفيروس

كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إذ سجلت وحدها 334 حالة جديدة من بين 616

حالة أحصاها المركز في سائر المدن الليبية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن باقي الإصابات توزعت على 32 مدينة في

ليبيا، أبرزها ما سجلته غريان التي سجلت 33 حالة، ومصراتة 27 حالة، وزليتن 53

حالة، كما سجلت جنزور 13 حالة، والزاوية المركز 25 حالة، و21 حالة في الشاطئ

ومثلها في الكفرة.

وقد سجل المركز 13 حالة وفاة وتوزعت بواقع حالة

في كل من مزدة وأجدابيا وجادو والمنشية-الجميل، وصرمان، ومصراتة، وزليتن، إضافة

إلى أربع حالات في الكفرة، وحالتين في باطن الجبل.

