الخمس.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلدية إلى 814 حالة

أعلنت بلدية الخمس، اليوم الجمعة، تسجيل 814 حالة إصابة مؤكدة

بفيروس كورونا.

وأوضحت البلدية، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول 126 حالة

إصابة واشتباه، حيث سجلت المراكز خروج 84 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها

الصحي وثماتلت للشفاء.

وقالت البلدية، إنه يوجد الآن بمركزي عزل 17 حالة منهم 4

حالات في أقسام العناية و 12 حالة في أقسام الإيواء وحالة في قسم ملاحظة الاشتباه،

بينما توفيت 23 حالة.

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