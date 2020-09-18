سفير هولندا: ندعم المفوضية الليبية في التحضير لانتخابات ديمقراطية مستقبلية

أكد سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز التزام بلاده بدعم المفوضية العليا للانتخابات في التحضير لانتخابات مستقبلية ديمقراطية, شاملة, آمنة وذات مصداقية.

وقال تومرز في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الانتخابات الحرة, والنزيهة والآمنة عناصر مهمة في الحل السياسي والاستقرار في ليبيا.

وكانت البعثة الأممية أعلنت أن المشاورات التي جرت بين عدد من الشخصيات الليبية في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري خلثت إلى التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد إلى 18 شهراً، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع.