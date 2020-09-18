اجتماع موسع في جالو لدراسة آخر مستجدات وباء كورونا في الواحات

عقد بمستشفى جالو العام اجتماع طارئ ضم رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات، ومديري مستشفيات جالو العام، وجالو المركزي وأوجلة القروي وإجخرة القروي، إلى جانب مدير إدارة الخدمات الصحية جالو.

الإجتماع تناول آخر المستجدات حول انتشار وباء كورونا على مستوى منطقة الواحات، واستعرض الجهود والترتيبات المتخذة بالخصوص.

حيث خلص إلى وضع كل الإمكانات بالمرافق الصحية ومكونات وزارة الصحة بالواحات تحت تصرف اللجنة الطبية، والالتزام بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اليومية، وإحالة موقف يتضمن آخر مؤشرات انتشار الوباء والاحتياجات إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ووزارة الصحة، واعتبار اللجنة الطبية الاستشارية الواحات هي الجهة المخولة قانونا بالتصريح عن مؤشرات وبيانات انتشار الوباء.

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