صحيفة إيطالية: طائرة روسية نقلت سيف الإسلام القذافي إلى موسكو

كشفت صحيفة كوريري ديلا سيرا أن طائرة روسية نقلت سيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان إلى موسكو لإجراء ما وصفتها بلقاءات خاصة.

وبحسب الصحيفة الايطالية فإن بوتين لا يزال منجذبا بقوة إلى من أسمتهم بـ “القذافيين القدامى”، ويرى أن المشير حفتر أضعف من أن يستثمر سياسيا، وأن موسكو لم تعد تؤيده، وباتت اليوم تدعم “سرا” سيف الإسلام.

وتأتي هذه التطورات بعد استئناف الحوار بين مجلسي النواب والدولة في محاولة لتشكيل حكومة موحدة.

يشار إلى أن دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أجمعت في مارس الماضي على قبول القضية المرفوعة ضد سيف الاسلام القذافي والنظر بها أمام المحكمة ورفضت الطعن في قبولها، مؤكدة في بيان لها أن عدم قبول الدعوى يكون في حال أن الشخص قد حوكم من قبل، وأوضحت أنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية لم تجد أي خطأ فيه.

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