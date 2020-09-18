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صحيفة إيطالية: طائرة روسية نقلت سيف الإسلام القذافي إلى موسكو

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة كوريري ديلا سيرا أن طائرة روسية نقلت سيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان إلى موسكو لإجراء ما وصفتها بلقاءات خاصة.

وبحسب الصحيفة الايطالية فإن بوتين لا يزال منجذبا بقوة إلى من أسمتهم بـ “القذافيين القدامى”، ويرى أن المشير حفتر أضعف من أن يستثمر سياسيا، وأن موسكو لم تعد تؤيده، وباتت اليوم تدعم “سرا” سيف الإسلام.

وتأتي هذه التطورات بعد استئناف الحوار بين مجلسي النواب والدولة في محاولة لتشكيل حكومة موحدة.

يشار إلى أن دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أجمعت في مارس الماضي على قبول القضية المرفوعة ضد سيف الاسلام القذافي والنظر بها أمام المحكمة ورفضت الطعن في قبولها، مؤكدة في بيان لها أن عدم قبول الدعوى يكون في حال أن الشخص قد حوكم من قبل، وأوضحت أنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية لم تجد أي خطأ فيه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • لا ندري ما هي الاهمية التي تبديها وسائل الاعلام ومن يسوق لشخص قد إنتهي عصره وهدد الليبيين مع والده وكانا سببا فيما آلت إليه البلاد من دمار ، نسأل الله أن يبعد شره عنا ، وأن يجمع أبناء الوطن .

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