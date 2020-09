أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي

يعتزم نشر قائمة بـشركات وأشخاص ساعدوا في إرسال السلاح إلى ليبيا وانتهكوا حظر تصدير

الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر، أن الاتحاد ينوي تقديم هذه القائمة يوم الاثنين

القادم، بعدما وافقت دول الاتحاد على وضع منتهكي الحظر على قائمة العقوبات الأوروبية

ومن بينهم شركات تركية وأفراد ليبيين.

The post الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر قائمة بالمساهمين في انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24