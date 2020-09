قال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، إن بعض الفاسدين

يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبي.

