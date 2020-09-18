وفاة شادية مفتاح الطبيبة بقسم العزل ودان إثر إصابتها بفيروس كورونا

أعلن فريق الرصد والتقصي بالجفرة وفاة عضو الفريق عن منطقة زلة، الطبيبة شادية مفتاح، إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء أداء واجبها تجاه الوطن ومزاولة مهنتها الإنسانية بقسم العزل بودان.

وفي تصريح لقناة ليبيا اليوم أفاد مدير مستشفى زلة، محمد حسن، أن الفقيدة هي طبيب عام بالمستشفى، وقد توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس.

إلى ذلك شكا مدير المستشفى من النقص الحاد في الإمكانات، وعدم وجود أكسجين أو أدوية، كما لم تصرف له أي ميزانيات ولم تفتح له أبواب التعيين، لأنه إداريا تابع للوفاق، وعلى الأرض تابع للحكومة الليبية، حسب تصريحه.

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