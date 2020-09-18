814 حالة حصيلة إصابات «كورونا» في الخمس

أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، اليوم الجمعة، تسجيل 814 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، كحصيلة إجمالية للوباء في البلدية منذ ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحة بلدية الخمس بموقع «فيسبوك» إن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول 126 حالة إصابة مؤكدة وحالات اشتباه، كما سجلت خروج 84 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي وثماتلت للشفاء.

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وأشارت إلى أنه يوجد الآن بهذه المراكز 17 حالة منها أربع حالات في أقسام العناية و 12 حالة في أقسام الإيواء، وحالة في قسم ملاحظة الاشتباه، فيما توفيت 23 حالة.

استمرار رصد ومتابعة الحالات

ولفت البيان إلى استمرار مركز الكشف «1» بالقاطع الخلفى للعيادات المجمعة (مصحة الشريف سابقا) ومركز الكشف «2» بعيادة ليبيا (عيادة امحمد بن ابراهيم) في تقديم خدماتهما للمرضى، و فرز الحالات، إلى جانب استمرار عمل فريق الرصد و التقصي في سحب العينات ومتابعة ورصد الحالات المخالطة.

وانتهت الدورة التدريبية الخاصة بالعمل على تقنية التفاعل المتسلسل لإنزيم البلمرة الآني «RT_PCR» والتي استهدفت عديد العناصر الطبية ببلدية الخمس، وسيتم افتتاح مختبر التحاليل الخاص بـ«كورونا» في البلدية، والذي من المتوقع أن ينهي مشكلة تأخر تنائج العينات التي يعاني منها المواطنين والمرضي على حد سواء، حسب البيان.

وناشد لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس الجميع بضرورة الحرص على صحتهم وخاصة المصابين بأمراض مزمنة في الصدر والقلب والأمراض الأخرى التي تضعف مناعة الجسم، و ذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.

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