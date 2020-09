مركزي طرابلس ينفي علاقته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي

نفي المصرف المركزي طرابلس، الجمعة، علاقته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات

النفط الليبي، رافضا الزج باسم المصرف و محافظه في هذا الشأن.

وأكد المصرف في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة، تعمل وفق الضوابط

القانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية.

وطالب البيان بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فورا، محذرا من التداعيات

السلبية المتفاقمة الناجمة عن عملية الإقفال.

وأضاف البيان أن المصرف تابع التصريحات والبيانات المتداولة خلال الساعات

الماضية والتى تضمنت الزج باسم المصرف ومحافظه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات

النفط الليبي، بحسب نص البيان.

