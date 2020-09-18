الحراثي: ليبيا وتسارع وتيرة التصريحات والاستقالات

رأى أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، إن وتيرة التصريحات الليبية ممن وصفهم بـ “أطراف الصراع الملون” في ليبيا تسارعت خلال الآونة الأخير.

‏وقال الحراثي، في ورقة تحليلية بعنوان (ليبيا وتسارع وتيرة التصريحات والاستقالات.. إلى أين وجهتها؟):”طرحت تلك التصريحات الأخيرة تساؤلًا جوهريًّا متعلقًا بمدى قدرة التقدم النسبي، والمشكوك في خلوه من تأثير وإملاءات الخارج، على ‏استحداث مرحلة سياسية جديدة يمكن أن تُفضي لإتمام عملية سياسية مستقرة، ولكن لقد كانت إعلانات وتصريحات الاستقالات متزامنة، وبدون منوال وبوصلة ليبية واضحة لليبيين”.

وأضاف الحراثي، :”‏استقالات واستمرار الاجتماعات السرية، والحوارات بدون اقحام الليبيين فيها، لذلك من الذي يصنع المشهد في ليبيا؟ تلك التصريحات ونتائج الحوارات المزعومة، لم تؤشر ولو بقدر يمنح الثقة لليبيين في مستقبلهم عن كيفية التقدم إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والتي انهارت بسبب الصراع على السلطة، هل كانت هناك مؤشرات من تلك التصريحات والحوارات ما يطمئن الليبيين من حدة الصراع المناطقي وانفلونزا المجالس ‏المناطيقية وكيفية تقنين الدور القبلي في الحياة السياسية؟‎ ‎وبالرغم من سيول الإعلانات والحوارات والاستقالات لم يري الليبيين مشروعا، أو رؤية كيفية توزيع السلطة التنفيذية والتوزيع ‏العادل لثروات الليبيين؟”.

وتابع، :”اما عن مشروع العاصمة السيادية “سرت” فهو مشروع قديم جديد، وأثبت فشله في فترات ما قبل سنة 2011، بالرغم من الضخ الكبير ‏له ماديا وبنية تحتية لتكون كذلك، ولكنه قتل في مهده بسبب التكنوقراط الليبي آنذاك لخروج من طرابلس، ‎ وكل تلك التصريحات والحوارات تؤشر إلى إعادة انتاج القديم من الوجوه للنفاذ مرة أخرى في سلسلة التعطيل الوطني! البدع الدستورية المسكنة لوعي الليبيين، ومسلسل ” التوافق علي دستور”، وتحويل الهاجس الوطني إلى معضلة دستورية؟‎ الاختراق الإقليمي والدولي الخفي وغير المبرر على دولة مسالمة مثل ليبيا، والاتكاء عليه من خلال العراب المحلي، مؤشرات غير ‏مكترث بها لدى كل المحاورين والناطقين باسمها زورا؟ ‏والسؤال إلى متى ستتضح الصورة لدى الليبيين لإنهاء المأساة التي لوثت ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم؟”. ‏