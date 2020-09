تومرز: السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة

قال سفير هولندا في ليبيا، لارس تومرز، اليوم الجمعة، إن الانتخابات الحرة النزيهة والآمنة، تعدّ

عناصر مهمة في الحل السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد

تومرز، من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي

“تويتر”، دعم بلاده لخطوات مفوضية الانتخابات في ليبيا على أن تكون الانتخابات

ديمقراطية, شاملة, وآمنة وذات مصداقية.

