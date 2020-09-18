الكاديكي يكرم القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الخنساء

قام مدير الخدمات الصحية عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببنغازي، ناصر الكاديكي، أمس، بتقديم شهادات الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الامتحانات والمشرفين الصحيين وفريق المراقبة الصحية بمدرسة الخنساء، باعتبارها من المدارس التي قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمستوى المطلوب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقد ألقى الكاديكي كلمة بالمناسبة شكر فيها جميع فرق المراقبة الصحية الذين حرصوا على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على صحة وسلامة الطلاب، كما شكر المشرفين الصحيين بالمدارس، ولجان الإشراف على الامتحانات، ومراقبة الخدمات التعليمية بنغازي على اهتمامهم وتعاونهم مع إدارة الخدمات الصحية والغرفة المركزية التابعة لها.

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