الكبير: لاعلاقة لنا بأية تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي

ليبيا – نفى مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الجمعة نفياً قاطعا ًصلته بأية تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي ،معرباً عن رفضه الزج باسم المصرف ومحافظه الصديق الكبير في هذا الشأن.

المصرف وفي بيان نشره عبر مكتبه الاعلامي قال:”نتابع التصريحات والبيانات المتداولة خلال الساعات الماضية والتي تضمنت الزج بإسم المصرف المركزي ومحافظه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي”.

وجدد المصرف التأكيد بأنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح،مجدداً مطالبته بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فورا ومحذرا من التداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن عملية الإقفال.

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