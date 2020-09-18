تقرير إيطالي: روما لديها مصالح في ليبيا ولا يمكن إدارتها دون الحفاظ على علاقات جيدة مع أنقرة

ليبيا – كشف تقرير إيطالي أن الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدف إلى إحياء العلاقات الثنائي وإدارة التداخل المعقد للمصالح في المنطقة الجيوسياسية للبحر الأبيض المتوسط.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية أجرى كونتي محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبخلاف البيانات الرسمية التي أصدرتها أنقرة وقصر كيجي الإيطالي مقر الحكومة فإن البلدان يتشاركان في تضاريس حساسة البحر الأبيض المتوسط والبعد الجغرافي الذي يجعل الاتصالات الثنائية ضرورية.

وذكر التقرير أن روما وأنقرة تتحركان على جبهة معقدة، فمن ناحية على ساحل شمال إفريقيا هناك ليبيا ومن ناحية أخرى إلى الشرق هناك الملف الجيوسياسي لشرق المتوسط.

وقال:” إن العسكريين الأتراك أنقذوا حكومة الوفاق الوطني من هجوم المتمردين”،بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن تركيا تعتزم في الملفين تحويل بُعد التدخل إلى مجال نفوذ دائم حيث لا يمكنها أن تفعل غير ذلك في شرق المتوسط، فيما ترغب في القيام بذلك في ليبيا من خلال الرجوع إلى وجهة نظر أخرى في وسط الحوض بإقامة قواعد عسكرية.

وشدد على أن روما لديها مصالح في الملفين فليبيا تعد الدولة المجاورة ولا يمكن إدارتها في هذه المرحلة دون الحفاظ على علاقات جيدة مع أنقرة فيما تعتبر شرق المتوسط نقطة حرجة تتمتع فيها الشركات الإيطالية مثل إيني بأكثر من وجود متجذر وبالتالي يجب حمايتها.

وتابع التقرير أنه بالنسبة لكونتي فإن الاتصال مع أردوغان هو جزء من سياق زمني معين حيث في الأسبوع المقبل ستقرر بروكسل ما إذا كانت ستقبل اقتراح اليونان بفرض عقوبات على تركيا بسبب الأعمال العدوانية في شرق المتوسط.

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