حكومة الوفاق: إستقالة السراج لن تؤثر على علاقتنا مع تركيا في الاتفاقيات الأمنية والعسكرية

ليبيا – أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن عزم رئيس المجلس فائز السراج الاستقالة في نهاية أكتوبر القادم لن تؤثر على العلاقات مع تركيا خاصة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الموقعة مؤخرا مع السراج.

الناطق باسم حكومة الوفاق وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس أوضح أن العلاقات مع تركيا استراتيجية لكل من طرابلس وأنقرة وأن دعم الحكومة التركية للليبيين مستمر من أجل استقرار البلاد وعودة السلم والأمن إليه.

وأضاف أن الاتفاقيات العسكرية بين وزارة الدفاع التركية وحكومة الوفاق ملزمة لكلا الطرفين وسيعمل أي مسؤول ليبي جديد في طرابلس على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الثنائية للطرفين.

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