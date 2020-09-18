«البعثة الأممية» تُطلع 29 «خبيراً اقتصادياً ليبياً» على حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئي.

وترأست الاجتماع الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وضم 29 خبيراً اقتصادياً ليبياً إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتي تم وضعها كجزء من مسار برلين، وتم عقد هذا الاجتماع من خلال إنشاء ثلاثة مراكز في طرابلس وبنغازي وسبها.

وخلال الاجتماع، أطلعت البعثة المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي على العملية السياسية وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب بيان للبعثة، ناقش المجتمعون الجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة وكذلك معالجة توفير الخدمات الحيوية وتحقيق اللامركزية وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا (كوفيد 19). والآن وبعد أن تم استخدام وسيلة اتصال عن بُعد آمنة وموثوقة، اتفق المشاركون في الحوار الاقتصادي الليبي على الاجتماع بشكل أكثر انتظاماً لتبادل المعلومات وإعداد سبل استجابة أكثر تكاملاً للتحديات الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا.