المشير حفتر: تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط استجابة لحاجة المواطنين الملحة

ليبيا – أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا مع الحرص على عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

حفتر وفي كلمة نقلتها المرصد أوضح أنه باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط استجابة لحاجة المواطنين الملحة.

وبيّن أن ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب،كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.

وتابع: “سنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك”.

وأشار إلى أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة انتهت بالفشل لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة.

المشير حفتر لفت إلى أن المبادرات التي قدمت سابقا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.