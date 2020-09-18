البعثة الأممية تعقد الاجتماع الثالث لمراجعة خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئي، وترأست الاجتماع الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وضم تسعة وعشرين خبيرا اقتصاديا ليبيا، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.

ووفق البعثة فقد تمت مناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي والجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة، وكذلك معالجة توفير الخدمات الحيوية وتحقيق اللامركزية وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا.

البعثة أطلعت المشاركين في الحوار على العملية السياسية وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي.

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