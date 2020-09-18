اجتماع بسرت لبحث المعوقات التي تواجة قسمي العزل والرصد‎

عقد اليوم الجمعة اجتماع خصص لبحث المعوقات التي تواجه فريق الرصد والتقصى والاستجابة السريعة بسرت لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي لمكافحة وباء كورونا وبحث الاحتياجات العاجلة لقسم الرصد والتقصي والعراقيل الطبية التي تواجه عمل قسم العزل بسرت.

واتفق الحضور في اللقاء الذي ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبد المجيد ومقرر اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا محمد امراجع وعضو اللجنة الطبية الاستشارية محمد ضو ورئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة وباء كورونا محمد الأميل ومشرف قسم العزل سيف الغزالي، على عقد اجتماع موسع بحضور اللجنة الرئيسية واللجنة الطبية الاستشارية لبحث كافة المشاكل والحلول العاجلة.