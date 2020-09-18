بالصور.. القبض على مجموعة مسلحة جنوب الجغبوب بعد اشتباكات مع الكتيبة 108

ألقت منطقة طبرق العسكرية، بإمرة اللواء سالم مفتاح الرفادي، وبالتنسيق مع الكتيبة 108 التابعة للمنطقة العسكرية، القبض على إحدى المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون جنوب منطقة الجغبوب.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، اليوم، فإن شعبة الاستطلاع بمنطقة طبرق العسكرية بإمرة عقيد الصافي السنيني، وبالتنسيق مع الكتيبة 108، تحركت بعد ورد المعلومات عن مجموعات تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين المارة والصيادين وتحتجزهم من أجل طلب الفدية بالمنطقة، ووجودهم فيها يعتبر غير قانوني، إذ كانت تحمل أسلحة وقواذف بالإضافة إلم مركبات آلية دفع رباعي بحوزتهم.

وأوضح البيان أن الكتيبة 108 التابعة لمنطقة العسكرية طبرق، قامت بتتبع آثار تحرك هذه المجموعة، وتم تحديد ورصد مكان تواجدهم، وتقدمت نحوهم، فحاولت المجموعة الخارجة على القانون المقاومة بالأسلحة التي كانت بحوزتهم، كما حاولت الفرار، لكن تم القبض عليهم جميعآ دون وقوع أي إصابات.

وبتعليمات من آمر منطقة طبرق العسكرية وبالتنسيق مع آمر قاعدة جمال عبدالناصر الجوية، تم نقل المحتجزين من موقع الاشتباك علي متن طائرة عمودية تابعة للسرب العمودي بالقاعدة الجوية، ليتم تسليمهم لمنطقة طبرق العسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيال هذه المجموعات.

يشار إلى أن آمر منطقة طبرق العسكرية اجتمع خلال الأسبوع الماضي مع كافة الأجهزة الأمنية، التي تعمل بنطاق منطقة طبرق العسكرية، للحد والتصدي للظواهر السلبية والهدامة بالمنطقة، بعد أن قامت مجموعة خارجة على القانون بارتكاب تجاوزات بحق عدد من العمالة المصرية من الهجرة غير الشرعية، كانت محتجزة تحت التعذيب بإحدى المناطق المجاورة، حيث تابعت الغرفة الأمنية المشتركة طبرق بالتنسيق مع جهاز البحث الجنائي، حيثيات هذه الواقعة التي مازال الإجراء القانوني فيها قيد التحقيق.

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نقل عناصر مجموعة مسلحة خارجة عن القانون من منطقة الاشتباك إلى طبرق، 18 سبتمبر 2020. (منطقة طبرق العسكرية)

نقل عناصر مجموعة مسلحة خارجة عن القانون من منطقة الاشتباك إلى طبرق، 18 سبتمبر 2020. (منطقة طبرق العسكرية)

نقل عناصر مجموعة مسلحة خارجة عن القانون من منطقة الاشتباك إلى طبرق، 18 سبتمبر 2020. (منطقة طبرق العسكرية)

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