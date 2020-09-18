القيادة العامة: جماعة الإخوان بقيادة المشري ضغطت على معيتيق لإلغاء زيارته إلى مدينة سرت

ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الجمعة بياناً بشأن إعادة فتح تصدير النفط .

القيادة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أكدت مشاركتها الفعالة بالحوار الليبي الليبي الداخلي والذي تفاعل معه بشكل إيجابي وشارك به عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق.

وأكد البيان أنه تم التوافق بين المتحاورين على توزيع عادل لعائدات النفط بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف،مبيناً أن شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب.

وأشار إلى أنه وفي نهاية المناقشات تم التوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف وقد تم التوقيع عليه وطرحه للتصديق.

وأوضح البيان أنه كان اليوم الجمعة مقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة معيتيق و القيادة العامة للقوات المسلحة التي امنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات.

ولفتت القيادة العامة إلى قيام مليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري بالضغط على معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة، وأجبرته على إلغاء زيارته.

وتابعت:”وبغض النظر عن هذه الخروقات ،نحن مازلنا منفتحين على الحوار الليبي الليبي الداخلي وجاهزون للعمل على

أساس الاتفاقية التي تم ابرامها والتوافق عليها ومدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء الحوار ترحب بكل الجهود التي من خلاالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا”.

القيادة العامة إختتمت بيانها:”نحن نعلم بأن الحالة الاقتصادية الصعبةالتي نعيشها اليوم اثرت في الشعب الليبي في الغرب والشرق و الجنوب والليبيين في الخارج ،لذلك وعلى اثر الاتفاق المشترك مع شيوخ القبائل نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد ونحن نأمل بأنه و خلال هذه الفترة سيام اتخاذ جميع الاجراءات في اطار الحوار الليبي الليبي الداخلي بقيادة أحمد معيتيق وبأنه سيتم تنفيذها لمصلحة الشعب الليبي ومستقبل ليبيا”.

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