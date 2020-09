أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، رفضه التعليق على

إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج عن عزمه ترك منصبه.

من جانبه، قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية

بيتر ستانو، إن الاتحاد لا يريد التعليق بشكل خاص على إعلان السراج نيته تسليم السلطة

إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم، مُكتفيًا بالتنويه بأن بروكسل

أخذت علمًا بالإعلان، وأن الاتحاد الأوروبي منخرط في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية،

ويتابع عن كثب التطورات التي وصفها بـ”المُختلة”.

The post ستانو: الاتحاد الأوروبي منخرط في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24