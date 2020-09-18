الغرياني يحذر “بركان الغضب” من العبث بمصير ليبيا

طالب الشيخ الصادق الغرياني أفراد قوات بركان الغضب بالتوجه إلى ميادين البناء بعد ما دفعوه من تكلفة باهظة خلال المواجهات.

وقال الغرياني عبر برنامج الإسلام والحياة الذي تبثه قناة التناصح أن على أفراد قوات بركان الغضب أن يتجهوا إلى ميادين البناء؛ وإلى الإصلاح ومحاربة الفساد، وأن يقولوا “رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر” مطالبا عليهم بألا يقفوا موقف المتفرج، وهم يرون السياسيين يقطفون ثمار انتصاراتهم، ويعبثون بمصير البلد في فساد مالي وإداري وسياسي لا نظير له حسب وصفه.

يشار إلى أن الشيخ الصادق الغرياني تخلى في السنوات الأخيرة عن الحديث في أمور الدين فقط، وبدأ يبني فتواه على تحليل أمور يُقدّم نفسه فيها على أنه المفكر والمحلل السياسي والخبير الاقتصادي، فضلاً عن كونه واجه اتهامات كثيرة باستخدام الدين في التحريض على استباحة الدماء، وقد اعتبرت وزيرة الصحة السابقة في حكومة الكيب فاطمة الحمروش الحمروش في تصريحات صحفية سابقة أن الفتاوى التي يُصدرها الغرياني تجعله بحاجة إلى تقييم نفسي لتقديمه للمحاكمة والتحقق مما إذا كان بكامل قواه العقلية أم لا.

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