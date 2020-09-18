ليبيا الان

حسن شابة : حفتر أوفى بوعده حسب الإتفاق مع معيتيق رغم ضجيج الإخوان وأذنابهم

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشاد القيادي في مدينة مصراتة حسن عبدالله شابة ، عضو الوفد الأخير الذي زار القاهرة مؤخرًا بالإتفاق الذي تم التوصل له لإعادة فتح النفط .

وقال شابة وهو رجل أيضًا  ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ” : حفتر يأمر بفتح النفط رغم ضجيج الاخوان وقنواتهم واذنابهم وحملات الحمقي ومعدومي التفكير في الوطن ومأساة المواطن اليومية التي يعيشها ” .

وأضاف شابة ، بأن ” حفتر بذلك يقول لمعيتيق وان لم تحضر الي سرت ومنعك الاخوان واعوانهم نحن نفي بالعهد والوعد وعليكم ان تكملوا شروط الاتفاق ولا يستفيد الاخوان واعوانهم من دخل الشعب ” .

وختم ” القيادي المصراتي ” بالقول : ” عاشت ليبيا وانتصرت ارادة المواطن علي جنود اردوغان والاخوان ” .

وفي المقابل ، كان من المقرر أن يزور معيتيق سرت اليوم بالتنسيق مع القيادة العامة إلا أن ” عرقلة إخوانية ” حالت دون ذلك كما تقرر إلغاء مؤتمر صحفي له في مصراتة بعد اقتحام مقر انعقاده .

ويرفض صنع الله أي إتفاق محلي لإعادة تصدير النفط وفتح الموانئ مالم ينسحب الجيش منها تمامًا ، ويعتزم عوضًا عن ذلك وفق تقارير غربية التعاقد مع شركة حماية بريطانية للتأمين .

ويعتبر صنع الله المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين أحد أهم المقربين من دوائر المخابرات البريطانية ، كما يعارض أي إتفاق سياسي أو انتخابات لأن نتيجتها ستكون الإطاحة بشاغلي المناصب السيادية بينهم هو .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق