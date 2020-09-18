إيطاليا ترحب بالتمديد للبعثة الأممية في ليبيا و«تأمل» دعم جميع الأطراف مسيرة الحوار

رحبت إيطاليا، الجمعة، بشدة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم «2542»، الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة دعمها جهود البعثة في «إعادة إطلاق عملية الحوار السياسي الليبي الداخلي».

وعبر وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، عن أمله في أن «يتحد أعضاء المجتمع الدولي بحسن نية لدعم هذا المسار، والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا»، وذلك «في ظل امتثال كامل للقانون الدولي، بدءا بحظر توريد الأسلحة»، وذلك حسب بيان نقلته وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأكد البيان احترام إيطاليا «الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي»، وأملها في أن «تدعم جميع الأطراف وبمسؤولية، مسيرة الحوار نحو حل متفق عليه للأزمة في ليبيا، في سياق عملية برلين».

وصدر قرار مجلس الأمن بالتمديد للبعثة، الثلاثاء الماضي، بموافقة 13 عضوا وامتناع اثنين، وذلك بعد إدخال تعديلات على الهيكل القيادي للبعثة للمرة الأولى منذ إنشائها نهاية العام 2011.

واستبدل بمصطلح «الممثل الخاص» مصطلح «المبعوث الخاص»، الذي سيكلف وفق نص القرار، بممارسة القيادة الشاملة للبعثة مع التركيز بشكل خاص على المساعي الحميدة والوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء النزاع، بينما تقع «العمليات والإدارة اليومية» للبعثة ضمن اختصاص «منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، الذي يعمل تحت سلطة المبعوث الخاص.

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