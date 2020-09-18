رئيس مجلس الوزراء يبحث مع نُخب بنغازي الأزمة الراهنة

بنغازي 18 سبتمبر 2020 (وال)-التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، بنخب ثقافية وسياسية ومدنية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها السيد لبحث تداعيات الأزمة الراهنة التي دفعت بالحكومة لتقديم استقالتها.

هذا وضم اللقاء الذي عقده السيد الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عددًا من القانونيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر بين الرئيس والنخب عن أسباب الأزمات التي عصفت بالوطن، وتسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين على رأسها أزمة الكهرباء.

واستمع السيد الرئيس خلال اللقاء؛ إلى رأي الشارع في هذه الأزمات، وآليات حلها، مؤكدين معرفة الأسباب التي أدت إليها.

وأوضح السيد الرئيس عمل الحكومة بدون موارد مالية، ما دفعها للاقتراض طيلة السنوات الماضية لتسيير أمور المواطن.

وأشار السيد الرئيس إلى تحكم الحكومة الموازية في طرابلس وأجسامها في إيرادات النفط، بل ومنعها لتقديم الخدمات للمواطن الليبي خاصة في شرق البلاد وجنوبه، ما فاقم هذه الأزمات. (وال- بنغازي) ر ت

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