جالو وأوجلة وإجخرة أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات الشهر المقبل

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، جمال عبدالشفيع، إن البلديات الخمسة عشر التي ستشهد تنظيم أولى الانتخابات البلدية سيفتح بها باب تسجيل الناخبين فعليا في شهر أكتوبر، وستكون البداية ببلديات جالو وأوجلة واجخرة.

هذا وأضاف عبد الشفيع أن العملية الانتخابية ستستمر بشكل تصاعدي من حيث عدد البلديات المستهدفة لتغطية أكبر عدد ممكن قبل نهاية العام الحالي.

وأكد رئيس اللجنة أن رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي أجمعوا على أن هذا الاستحقاق لابد أن يتم في موعده ليتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية، وأن الحكومة ستسخر كل إمكاناتها لإنجاح هذا التحدي.

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