الخارجية الإيطالية تدعو الأطراف الليبية لدعم الحوار من أجل التوصل لحل للأزمة

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، إنها مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي.

وأضافت الخارجية لإيطالية في بيان لها، أنها تأمل أن تدعم جميع الأطراف الليبية مسيرة الحوار من أجل التوصل لحل للأزمة الليبية في سياق عملية برلين.

وأوضح البيان أن إيطاليا قد رحبت باعتماد قرار مجلس الأمن

رقم 2542 الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مضيفا أن روما تدعم جهود

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإعادة إطلاق عملية الحوار السياسي الليبي الداخلي.

وأشار البيان إلى أن إيطاليا تأمل أن يتحد أعضاء المجتمع

الدولي لدعم الحل السياسي في ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والامتثال

للقانون الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

