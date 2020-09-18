اختام الدورة التدريبية للمرشدين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين بسبها

اختتمت الخميس دورة تدريبية في مجال تعزيز قدرات المرشدين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين بسبها، والتي جرت ضمن مشروع المرشد الذي يشرف عليه فريق الدعم النفسي والاجتماعي برعاية منظمة الهجرة الدولية.

هذا وقالت مديرة مكتب الدعم والإرشاد النفسي بمراقبة التعليم بسبها، زينب الحضيري، لقناتنا، إن هذا التدريب يعد المرحلة الثانية من تدريبات سابقة استهدفت عددا من الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، موضحة أن التدريب الأخير تم عن طريق ترشيح عدد من المدارس التي تحتاج لإكساب مهارات أكثر للاختصاصيين، وتعزيز قدراتهم فيما يخص كتابة التقارير عن الحالات، وكيفية الإحالة بين الاختصاصي الاجتماعي والمرشد النفسي.

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