حكماء وأعيان درنة: التظاهر السلمي حق لكل المواطنين للمطالبة بحقوقهم الشرعية

قال أعضاء مجلس حكماء وأعيان مدينة درنة، إنه من حق المواطنين،

التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم الشرعية المكفولة بالقانون.

وأوضح المجلس، رفعه الغطاء الاجتماعي عن كل من يحاول استغلال

المظاهرات السلمية في التعدي على المؤسسات الأمنية والقضائية، مطالبًا الجهات الرقابية

والقضائية بتحمل مسؤولياتهم في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

