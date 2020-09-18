القبض على مجموعة مسلحة تختطف المواطنين في طبرق

نفذت شعبة الاستطلاع في منطقة طبرق العسكرية وبالتنسيق مع الكتيبة “108” عملية نوعية بعد توافر معلومات عن قيام مجموعة من المجرمين باحتجاز المواطنين من أجل طلب الفدية، واستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والقواذف.

وحدثت اشتباكات بين الكتيبة والمجموعة المسلحة التي حاولت الفرار، ولكن رجال الجيش تمكنوا من تم القبض على المسلحين وسلموا إلى منطقة طبرق العسكرية.

وتعد مدينة طبرق أكبر مدينة ليبية محاذية للحدود المصرية، وتشهد المناطق الواقعة جنوب المدينة عمليات اختطاف لبعض صيادي الطيور الجارحة وقاصدي المناطق الصحراوية بغرض التنزه، من قبل بعض العصابات الإجرامية الخارجية عن القانون لإبتزاز ذويهم بغية الحصول على الفدية.

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