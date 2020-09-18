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وزير التعليم يزور مقر الإدارة العامة للامتحانات في البيضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، مقر الإدارة العامة للامتحانات في مدينة البيضاء.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، وأكد بومريز خلال زيارته أن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني يتابع مباشرة سير الامتحانات داخل المدن والمناطق، مثنيا على جهود العاملين على سير طباعة أسئلة الامتحانات وتوصيلها لمختلف المراقبات وسير عمل تصحيح الامتحانات.

يشار إلى أن أمس الخميس كان أخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019-2020 حسب جدول الامتحان المعد من قبل وزارة التعليم بالحكومة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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