تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سرت

أكد مدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بسرت، عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، محمد أحمودة، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بسرت اليوم.

وقال أحمودة إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا، وفقا لنتائج PCR تتزايد وتنتشر بشكل ملحوظ في سرت.

وكشف أحمودة أن العدد الاجمالى للحالات المؤكدة بسرت، وصل إلى 61 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء لأكثر من ثلاثين.

وأشار إلى أن فريق طبي فني من بنغازى وصل الليلة الماضية إلى سرت، لتشغيل جهاز PCR الجديد وهو ما حدث بالفعل.

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