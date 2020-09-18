الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 3 شركات لخرقها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان الإثنين، عن فرض عقوبات على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازخستان، يتّهمها بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشف دبلوماسيان لوكالة فرانس برس مشترطين عدم كشف هويتيهما.

وكان الاتحاد الأوروبي، أطلق «عملية إيريني» المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة تطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

وقال أحد الدبلوماسيين لفرانس برس إن «العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة»، معتبرا أنها بمثابة رسالة.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية، أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.

وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين في بروكسل.

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