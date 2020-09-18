افتتاح مركز عزل طبي “عائم” في طرابلس

افتتح في مدينة طرابلس، مركز العزل الصحي الخاص بمرضى كورونا داخل السفينة البحرية بن عوف.

ويأتي إنشاء مركز العزل في إطار التعاون بين رئاسة أركان القوات البحرية ووزارة الصحة في حكومة الوفاق، ويحتوي المركز على اربعة وثلاثين سرير عناية خاص بمرضى كورونا كما تحتوي السفينة على مهبط طيران هليكتوبر يسمح لها بنقل الحالات المرضية من داخل المدن.

وكان المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس قد فحص الخميس 1269 عينة، لتظهر النتائج بإيجابية 266 حالة جديدة، و68 حالة مخالطة.

فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 427 حالة جديدة و 189 مخالطة، مشيرا إلى تسجيل 13 حالة وفاة، إضافة إلى 299 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي إصابات كورونا إلى 26438 حالة، بينها 11813 إصابة نشطة و 14207 حالة شفاء و418 حالة وفاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية