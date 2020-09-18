دراه: ممنوع دخول أهالي شرق وجنوب ليبيا منطقة أبوقرين

قررت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق عزل منطقة أبوقرين عما حولها، محذرة الليبيين من دخولها لزيارة عائلاتهم أو قضاء حوائجهم.

وفي خطوة تصعيدية بعد الاتفاق على الهدنة، أعلن الهادي دراه الناطق باسم ما تدعى “غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة” أن منطقة أبوقرين وما حولها منطقة عسكرية مغلقة، قائلا: “نحذر المواطنين القادمين من الشرق والجنوب من الاقتراب من الطرق المؤدية لأبوقرين”.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية أعلنت موافقتها على هدنة دعا إلها المجتمع الدولي لإفساح المجال أمام المفاوضات السياسية الليبية، مؤكدة في الوقت ذاته أن المليشيات المسلحة اعتادت الغدر بكل المواثيق والالتزامات التي تقطعها.

وفي أغسطس الماضي، أعلن فائز السراج التزامه بوقف إطلاق النار في كافة خطوط القتال، إلا أن تركيا واصلت خلال الفترة الماضية تحشيد آليات عسكرية ومنظومات صورايخ شرق مصراتة، مع استمرارها في نقل المرتزقة السوريين إلى تلك المنطفة.