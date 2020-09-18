المسماري: القيادة العامة تدعم “أحمد معيتيق” في تمثيل المنطقة الغربية من البلاد

بنغازي 2020 (وال)-أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري الجمعة، على دعم أحمد معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية من البلاد.

وقال اللواء أحمد المسماري – في مؤتمر صحفي – إنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل، مضيفًا “: “دعمنا لأحمد معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين”.

وتابع المسماري: “فتحنا حوارًا مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق بمشاركة معيتيق، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية”.

وأوضح المسماري أنه جرى تشكيل لجنة فنية تشرف على إيرادات النفط وتضمن توزيعها بشكل عادل، مشيرًا إلى أن الاتفاق تضمن إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية.

وشدد المسماري على إن اللجنة المشتركة هدفها إعداد ميزانية مشتركة من عوائد النفط، مضيفًا: “ندعم المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين الحقول وموانئ التصدير”.

وتابع المسماري: “اتفقنا على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية، وبعض الميليشيات سيكون ردها قاسيا وستضغط على المصرف المركزي”.

وأوضح المسماري أن “بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبي، وهدفنا منع استفادة الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة وتركيا من عائدات النفط الليبي”.

وقال المسماري: “اتفقنا على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا، وفتح المقاصة بين المصارف في كافة مناطق البلاد، وفتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية”. (وال – بنغازي) ر ت

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