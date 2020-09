العزل الصحي بمصراتة: ولادة طفلين من أميّن مصابتين بفيروس كورونا

أعلن مركز العزل الصحي رقم 1 التابع للمعهد القومي لعلاج الأورام

بمصراته، الجمعة، ولادة طفلين من أمين مصابتين بفيروس كورونا أجريت لهما عمليتان قيصريتان.

وأكد المركز، أن العمليتين اللتين أُجرِيتا على أيدي فريق طبي

متخصص، داخل قسم النساء والولادة التابع لمركز العزل كُللتا بالنجاح، كما أن الأميّن

والرضيعين يتمتعون جميعًا بصحة جيدة.

يشار إلى أن المركز أجرى منذ افتتاحه ثماني عمليات قيصرية، لأمهات أصبن

بفيروس كورونا، وتكللت جميع العمليات بالنجاح.

