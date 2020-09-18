وزير صحة الحكومة الليبية يجري جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي وذلك للوقوف علي سير عمل المركز وعياداته التخصصية .

ورافق وزير الصحة خلال الجولة مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي، وعدد من مدراء الإدرات والاقسام والموظفين.

وشملت جولة الوزير كافة الأقسام العلاجية بالمركز، وعلى رأسها قسم القسطرة القلبية والتشخيصية ، مُشيدا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وأعرب وزير الصحة عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطور الملحوظ الذي شهده، معتبرا أن الفريق الطبي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي ناجح في تطويره.

وأكد وزير الصحة علي دعمه المتواصل لهذا المركز، ولكافة المرافق الصحية بالبلاد متعهدا بأن الوزارة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها في اطار استراتيجية وزارة الصحة الراميه الي توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن .