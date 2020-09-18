وزير صحة الحكومة الليبية يجري جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي وذلك للوقوف علي سير عمل المركز وعياداته التخصصية .
ورافق وزير الصحة خلال الجولة مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي، وعدد من مدراء الإدرات والاقسام والموظفين.
وشملت جولة الوزير كافة الأقسام العلاجية بالمركز، وعلى رأسها قسم القسطرة القلبية والتشخيصية ، مُشيدا بالقسم وبالخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وأعرب وزير الصحة عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطور الملحوظ الذي شهده، معتبرا أن الفريق الطبي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي ناجح في تطويره.
وأكد وزير الصحة علي دعمه المتواصل لهذا المركز، ولكافة المرافق الصحية بالبلاد متعهدا بأن الوزارة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها في اطار استراتيجية وزارة الصحة الراميه الي توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن .
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