تنطلق غدا السبت كافة الامتحانات بكليات جامعة سرت الامتحانات لفصل الخريف للعام الجامعى 2019-2020 وسط اجراءات احترازية ووقائية من تفشى وباء كورونا.

وقال رئيس جامعة سرت أحمد المحجوب أن كافة الأستعدادات والترتيبات قد أتخدت لاستقبال الطلاب لأجراء الامتحانات بمختلف الكليات وتخصصاتهم العلمية الدراسية.

وأوضح رئيس جامعة سرت أن رئاسة الجامعة شكلت تلاثة لجان للأشراف على هدة الامتحانات التى سيشارك فية أكثر تمانية الأف و ثمانمائة طالب وطالبة واللجان هى اللجنة الطبية برئاسة عميد كلية العلوم الصحية الدكتور عبد الحكيم الصادق ولجنة الخدمات برئاسة الدكتور عبدالله امهلهل الكاتب العام بالجامعة ولجنة العلمية برئاسة وكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عبد السلام أبوخشم.

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وأوضح الدكتور أحمد المحجوب أنة تم تجهيز أكثر من 58 لجنة للامتحانات وستجرى الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية

مشيرا الى انة تم أتباع كافة الشروط والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك بتوفير كافة الامكانيات للطلاب المتقدمين للامتحانات والتى تتواصل خمسة أسابيع.

مشيرا إلى أنه قد تم تعقيم وتجهيز كافة القاعات الدراسية لاستقبال الكلاب والمشف عليهم من قبل السادة المشرفين وتركيب خيم بمداخل الجامعة واتخاد الاجراءات الاحترازية الموصى بة من اللجنة الطبية لمكافحة جائحة وباء كورونا وتوفير المواد المعقمة والكمامات والادوات الطبية الاحترازية وفقا للمواصفات المطلوبة والتباعد الأجتماعى داخل قاعة الامتحانات.