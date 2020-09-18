ليبيان يحصدان الترتيب الثالث في بطولة القارات للشطرنج السريع

شارك الثنائي الليبي في الشطرنج يوسف الحصادي وحسين الصابري في فعاليات بطولة القارات للشطرنج السريع ، التي عقدت إلكترونيا هذا العام ”أون لاين”.

وحصد الحصادي 38 نقطة من أصل 40 نقطة ليحصد الثنائي الليبي المركز الثالث في نهاية المطاف بينما جاء فريق الهند في الصدارة وحصل الفريق السوري على المركز الثاني.

ويعد الحصادي من أبرز مواهب الشطرنج في ليبيا وفي غالبية الدول العربية لما يملكه من موهبة كبيرة ونتائج باهرة حققها في مشاركاته الأفريقية والعربية.

وتمتلك ليبيا على غرار الحصادي العديد من الأسماء البارزة في لعبة الشطرنج في السنوات الأخيرة حيث يحقق اللاعبون الليبييون العديد من الجوائز في جميع مشاركاتهم الخارجية.