علي محمود يبحث مع بونفيلد استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار للسنوات القادمة

بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، الخميس،

مع دنكان بونفيلد، الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية والذي يمثل

شبكة عالمية تضم ما يقارب من 40 صندوق ثروة سيادي عالمي، استراتيجية المؤسسة الليبية

للاستثمار للسنوات القادمة، وسبل زيادة التعاون مع المجتمع الدولي وإشراكه وتعزيز

شفافية المؤسسة.

وقال مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو،

لليبيا24 إن المؤسسة قدمت تحديثا حول التقدم المحرز في مسارات استراتيجية التحول الشامل

التي تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أنها أكدت على مواصلة العمل ضمن إطار عقوبات الأمم

المتحدة.

من جانبه قال علي محمود إن اجتماعه مع بونفيلد كان ناجحا

وهادفا، مؤكدا أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تطالب برفع العقوبات أو بإلغاء التجميد

على أصولها، بل تطالب بتعديل نظام العقوبات كي يتسنى لها الحيلولة دون تعرض الأصول

الليبية المجمدة لمزيد من الخسائر في قيمتها، وذلك ضمن مساعي حماية وصون أصول واستثمارات

الشعب الليبي لأجل تأمين مستقبل الأجيال الليبية القادمة وتعزيز الاستقرار المالي

بهدف إحراز التقدم الاقتصادي الملموس لينعم المواطن بالأمن الاقتصادي والرخاء في

المستقبل، لافتا إلى استمرار التزام المؤسسة بالعمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة.

من جهته أعرب بونفيلد، الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، عن سعادته بعد اطلاعه على التقدم الذي أحرزته المؤسسة واستراتيجيتها المستقبلية، مبينا إٔن صناديق الثروة السيادية تلعب دورا حيويا في إرساء الاستقرار الذي تحتاجه الاقتصادات النامية بشكل كبير، كما أعرب أيضا عن تطلعه إلى العمل مع المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار جهودها للاضلاع بمسؤوليتها وتحقيق إمكاناتها.

