جويلي يعلن رفضه لاتفاق حفتر ومعيتيق حول النفط

أعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، رفضه اتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بشأن النفط.

وأكد جويلي، في تصريح عبر قناة ليبيا الأحرار، «ننتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق المزعوم».

وقال إن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل، مضيفا «من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة».

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن المشير حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب».

حفتر يعلن استئناف تصدير النفط «شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب»

معيتيق: تشكيل لجنة مشتركة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل

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وكشف حفتر أنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، حريصين على أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين»، حسب كلمته في خطاب متلفز، الجمعة.

وفي الوقت نفسه أعلن معيتيق، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين».

وكشف عن مبادئ الاتفاق وهي: «استئناف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ فورا»، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

وتضمنت المبادئ أيضا «تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن يقيم عملها نهاية السنة الحالية، وتحدد خطة عمل للعام المقبل». ولم يشر بيان معيتيق إلى تركيبة اللجنة وهوية أعضائها.

وبعدها عادت القيادة العامة وأعلنت أن اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، الذي أعلن اليوم الجمعة، جاء «لتأمين مستقبل ليبيا، ولمدة شهر واحد».

وأضافت: «نأمل خلال هذه الفترة أن تتخذ جميع الإجراءات في إطار الحوار الليبي – الليبي الداخلي بقيادة (النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) أحمد معيتيق، وبأنه سيتم تنفيذها لمصلحة الشعب الليبي ومستقبل ليبيا»، حسب بيان الناطق باسم القيادة العامة للجيش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

فيما لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حول الاتفاق بشأن استئناف انتاج وتصدير النفط.

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