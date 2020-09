أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، قوات تابعة للجيش نفذت عملية

نوعية في مدينة طبرق، بعد توافر معلومات عن قيام مجموعة من المجرمين باحتجاز المواطنين

من أجل طلب الفدية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقواذف.

وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش والمجموعة

المسلحة التي حاولت الفرار، مبينة أن قوات الجيش تمكنت من القبض على المسلحين وتسليمهم

إلى منطقة طبرق العسكرية.

يشار إلى أن المناطق الواقعة جنوب مدينة طبرق تشهد عمليات

اختطاف لبعض صيادي الطيور الجارحة وقاصدي المناطق الصحراوية بغرض التنزه، من قبل بعض

العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون بهدف ابتزاز ذويهم بغية الحصول على الفدية.

هذا وكان المجلس البلدي بني وليد، قد أكد الخميس، أن المدينة

تعيش حالة من الانفلات الأمني غير مسبوقة، مؤكدا انتشار عمليات الخطف على الهوية والسرقة

والحرابة وغير ذلك من الأمور المخلة بقيم المجتمع.

ويشير ذلك إلى حالة الانفلات الأمني والفوضى التي

تعيشها معظم المدن الليبية ويعاني منها المواطن الليبي أشد المعاناة في ظل عجز

الجهات المعنية عن بسط الأمن والاستقرار في البلاد.

The post في ظل الانفلات الأمني.. القبض على عصابة متخصصة في خطف المواطنين بطبرق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24